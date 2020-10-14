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Попытка установления официального рекорда Украины Константином Шаповалом
14:06, 14 Октября, 2020
Попытка установления официального рекорда Украины Константином Шаповалом
14:06, 14 Октября, 2020
Важные новости на НикВести
открытие
Сенкевич: Новый перинатальный центр в Николаеве будет не хуже, чем в Киеве и Харькове
Сегодня 11:05
Covid-19
В Украине снова резко возросло количество случаев коронавируса в сутки
Сегодня 09:21
карантин
В Николаеве не будут отправлять школьников на каникулы 15 октября, — Сенкевич
Юлия Ткач
Вчера 20:11
инициатива
Глава «ОПЗЖ» на Николаевщине Загородний предложил лидерам партий подписать кодекс «О честных выборах»
Юлия Ткач
Вчера 19:33
снова
Николаевская ОГА потратила только половину от полученных из госбюджета денег на ремонт дорог
Юлия Ткач
Вчера 19:22
НИКВЕСТИ
HD
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Попытка установления официального рекорда Украины
Прямая трансляция
NEW
Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
Трансляция
Совещание по вопросам грузового транспорта в Николаеве
Трансляция
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
Прямая трансляция
ТОП-15 приоритетов Николаевского бизнеса
Круглый стол
Николаевский окружной админсуд
«Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
Трансляция
Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Прямая трансляция
Битва за місто
Политическое ток-шоу в Николаеве
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Заседание ТИК по регистрации списков ОПЗЖ
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Учителю, хто ми?
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Капремонт всієї дороги Н-14 «Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв» закінчать вже цього року, — Антон Табунщик, кандидат у депутати Миколаївської обласної ради про «Велике будівництво»
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«Там не буде компромісів», — азербайджанці та вірмени України про війну в Нагірному Карабасі
Мар’ян Кушнір, Радіо Свобода
Попытка установления официального рекорда Украины Константином Шаповалом
14:06, 14 Октября, 2020
Попытка установления официального рекорда Украины Константином Шаповалом
14:06, 14 Октября, 2020
Реклама
важные новости
/ 14 октября, 2020
открытие
Сенкевич: Новый перинатальный центр в Николаеве будет не хуже, чем в Киеве и Харькове
Сегодня 11:05
Covid-19
В Украине снова резко возросло количество случаев коронавируса в сутки
Сегодня 09:21
карантин
В Николаеве не будут отправлять школьников на каникулы 15 октября, — Сенкевич
Юлия Ткач
Вчера 20:11
инициатива
Глава «ОПЗЖ» на Николаевщине Загородний предложил лидерам партий подписать кодекс «О честных выборах»
Юлия Ткач
Вчера 19:33
снова
Николаевская ОГА потратила только половину от полученных из госбюджета денег на ремонт дорог
Юлия Ткач
Вчера 19:22
НИКВЕСТИ
HD
Попытка установления официального рекорда Украины
Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
Совещание по вопросам грузового транспорта в Николаеве
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
ТОП-15 приоритетов Николаевского бизнеса
Николаевский окружной админсуд
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Битва за місто
Горизбирком Николаева
БЛОГИ
Учителю, хто ми?
Тарас Кремінь
Статьи
Армия — лидер доверия украинцев. Семь важных цифр о Вооруженных силах ко Дню защитника Украины
14 октября Украина отмечает День защитника — в праздник Покрова Богородицы, трад
Инна Семенова, Новое время
Сиротинушки!..
Знаете, этот старый анекдот: судят маньяка, вырезавшего всю свою семью. Прокурор
Сергей Танасов
Капремонт всієї дороги Н-14 «Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв» закінчать вже цього року, — Антон Табунщик, кандидат у депутати Миколаївської обласної ради про «Велике будівництво»
Дії влади з оновлення й будівництва дорожньої та соціальної інфраструктури: укра
НикВести
«Там не буде компромісів», — азербайджанці та вірмени України про війну в Нагірному Карабасі
Мар’ян Кушнір, Радіо Свобода