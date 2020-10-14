В среду, 14 октября, в День Пресвятой Богородицы, Украинского казачества и День защитника Украины у мемориального комплекса «Струны памяти» в Николаеве почтили память павших героев.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Воинов, стоящих на страже независимости нашего государства, поздравила вице-губернатор Татьяна Стахевич. Она вручила нескольким жителям Николаевщины государственные награды за высокие трудовые достижения, преданность делу защиты Украинского государства и его народа, весомый вклад в укрепление демократического, правового Украины.

Орденом «За заслуги» III степени награжден Василий Павлов и Павел Пекура, члены общественной организации «Николаевская областная ассоциация ветеранов Афганистана и АТО»; почетное звание «Заслуженный донор Украины» присвоено николаевцу Виктору Шульгину.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что сегодня праздник всех защитников Украинского государства, независимо от пола.

– Кланяюсь защитникам и защитница, которые в рядах Вооруженных Сил Украины берегут мир и покой на нашей земле. Желаю крепкого духа и богатырского здоровья. Слава Украине! - сказал он.

Также в ходе митинга николаевцы почтили память молодых летчиков и курсантов Университета воздушных сил имени Кожедуба, погибших в трагической авиакатастрофе в конце сентября. Украина потеряла будущих защитников. Среди погибших двое жителей Николаевщины - Андрей Померанцев и Владимир Олабин. Указом Президента Украины они были посмертно награждены медалями «За воинскую службу Украине».

Награды из рук военного комиссара Николаевского областного военного комиссариата Сергея Иванова получили матери погибших.

В торжественной тишине николаевцы возложили цветы к мемориалу «Струны памяти» и Мемориального комплекса в честь героев-ольшанцев. Память погибших Героев всех времен почтили минутой молчания.