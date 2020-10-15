Украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу список из четырех категорий заложников.

Об этом сообщил координатор ОБСЕ Тони Фриш, передает пресс-служба Офиса Президента.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 14 октября в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, России и при модераторстве ОБСЕ.

«Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. Из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено», — говорится в сообщении.

Тони Фриш констатировал, что стороны готовы одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда в Луганской области в первой декаде ноября. Этим выполнят договоренности парижского саммита «нормандской четверки».

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик назвал достижением введения режима «тишины» на Донбассе, в то же время подчеркнул, что необходимо «обеспечение её устойчивого характера».

Кроме того, представитель ОБСЕ отметил, что «политические вопросы, по которым заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе безопасности группы». В частности, определили потребности разобраться с обновленным планом разминирования — его назвали «особо актуальным в связи с приближением зимы».

Украинская делегация также подняла вопрос о возможности сформировать группу экспертов под эгидой МАГАТЭ, которая бы контролировала хранения радиоактивных материалов на временно оккупированных территориях Донбасса.

«Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины», — отметили в ОП.

Отметим, что обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен.