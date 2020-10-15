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VA - Milchbar Seaside Season 2 Compiled By Blank And Jones
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Заседание исполкома Николаевского горсовета
08:45, 15 Октября, 2020
Заседание исполкома Николаевского горсовета
08:45, 15 Октября, 2020
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наболело
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Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
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ТОП-15 приоритетов Николаевского бизнеса
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Николаевский окружной админсуд
«Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
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Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Прямая трансляция
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Знаете, этот старый анекдот: судят маньяка, вырезавшего всю свою семью. Прокурор
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Капремонт всієї дороги Н-14 «Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв» закінчать вже цього року, — Антон Табунщик, кандидат у депутати Миколаївської обласної ради про «Велике будівництво»
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«Там не буде компромісів», — азербайджанці та вірмени України про війну в Нагірному Карабасі
Мар’ян Кушнір, Радіо Свобода
Заседание исполкома Николаевского горсовета
08:45, 15 Октября, 2020
Заседание исполкома Николаевского горсовета
08:45, 15 Октября, 2020
Реклама
важные новости
/ 15 октября, 2020
наболело
«Страшно ходить», — жители Николаева 20 лет просят заасфальтировать улицу
Юлия Ткач
Вчера 20:28
авария
В центре Николаева трамвай сошел с рельсов — причиной аварии могла стать тротуарная плитка
Иван Казора
Вчера 17:19
проблема
Экологическая катастрофа в Первомайске: Горсовет обратился в ВРУ
Вчера 15:40
открытие
Сенкевич: Новый перинатальный центр в Николаеве будет не хуже, чем в Киеве и Харькове
Вчера 11:05
Covid-19
В Украине снова резко возросло количество случаев коронавируса в сутки
Вчера 09:21
НИКВЕСТИ
HD
Заседание исполкома Николаевского горсовета
Попытка установления официального рекорда Украины
Совместная пресс-конференция на тему «Отопительный сезон 2020-2021»
Совещание по вопросам грузового транспорта в Николаеве
Николаевский окружной админсуд: «Слуга народа» против регистрации ОПЗЖ
ТОП-15 приоритетов Николаевского бизнеса
Николаевский окружной админсуд
Заседание Николаевской областной территориальной избирательной комиссии
Заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Битва за місто
БЛОГИ
Про вкрай важку ситуацію в Єланецькому районі через поширення коронавірусу
Татьяна Демченко
Учителю, хто ми?
Тарас Кремінь
Статьи
Армия — лидер доверия украинцев. Семь важных цифр о Вооруженных силах ко Дню защитника Украины
14 октября Украина отмечает День защитника — в праздник Покрова Богородицы, трад
Инна Семенова, Новое время
Сиротинушки!..
Знаете, этот старый анекдот: судят маньяка, вырезавшего всю свою семью. Прокурор
Сергей Танасов
Капремонт всієї дороги Н-14 «Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв» закінчать вже цього року, — Антон Табунщик, кандидат у депутати Миколаївської обласної ради про «Велике будівництво»
Дії влади з оновлення й будівництва дорожньої та соціальної інфраструктури: укра
НикВести
«Там не буде компромісів», — азербайджанці та вірмени України про війну в Нагірному Карабасі
Мар’ян Кушнір, Радіо Свобода