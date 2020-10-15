Депутатам Николаевского городского совета предлагают внести изменения в бюджет города, согласовав получение государственных субвенций и выделив финансовую помощь коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом стало известно сегодня, 15 октября, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Что касается субвенций, получение которых должен утвердить горсовет, то речь идет об образовательной субвенции, субвенции на проведение выборов, социально-экономической субвенции из областного бюджета, субвенции на поддержку здравоохранения, в том числе на закупку инсулина, а также субвенции на поддержку опорных больниц. Общая сумма составляет 31 миллион гривен.

На закупку инсулина за счет госсубвенции предусмотрено 3,2 миллиона гривен.

Кроме того, за счет перераспределения неиспользованных средств бюджета Николаева планируется направить 10,5 миллионов дополнительно на «Николаевоблтеплоэнерго» через Департамент ЖКХ как главного распорядителя средств, 738 тысяч гривен — на покупку трех квартир для переселенцев.

Уменьшено 1 миллион гривен с остатков денег на оздоровление детей, 3 миллиона гривен с Департамента ЖКХ, 1,9 миллионов гривен с департамента архитектуры, 2 миллиона гривен с департамента энергетики.

Депутаты бюджетной комиссии в свою очередь предложили не снимать деньги с объектов социальной сферы Департамента энергетики, а снять деньги с ремонта дорог, которые Департамента ЖКХ не сможет осуществить до конца года.

Что касается внутреннего перераспределения средств внутри распорядителей, то, как рассказала Вера Святелик, управление образование хочет сделать доочистку воды в школах и детских садах, для чего нужно снять деньги с общего фонда и перераспределить на специальный. По предписанию Госпродпотребслужбы, планируют направить деньги на покупку сушилок и умывальников.

Управление культуры направит деньги на борьбу с коронавирусом за счет не освоенных во время карантина денег.

Горздрав просит снять остатки лимитов по экономии на тендерах и направить 710 тысяч гривен на покупку дезинфицирующих средств в больницу №1, 300 тысяч гривен планируется направить на покупку рентгентрубки для цифрового ретгенаппарата БСМП. Дополнительных денег на борьбу с коронавирусным заболеванием управлению здравоохранения Николаева выделять не планируется.

Департамент энергетики просит перераспределить 2,4 миллиона гривен на окончание ремонта в детском саду №87.

Управление капитального строительства направить деньги на окончание работ в помещениях семейных амбулаторий в микрорайонах Северный и Матвеевка. Также направить деньги на капремонт спортплощадок в школах №№ 57, 34, 17.