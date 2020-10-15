Депутаты не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.

Об этом сегодня, 16 октября заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, пишут НикВести.

Отметим, что сегодня перед началом сессии депутаты собрались на заседание планово-бюджетной комиссии. В ходе комиссии директор департамента финансов Вера Святелик предложила внести изменения в бюджет города, согласовав получение государственных субвенций и выделив финансовую помощь коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».

Что касается субвенций, получение которых должен утвердить горсовет, то речь идет об образовательной субвенции, субвенции на проведение выборов, социально-экономической субвенции из областного бюджета, субвенции на поддержку здравоохранения, в том числе на закупку инсулина, а также субвенции на поддержку опорных больниц. Общая сумма составляет 31 миллион гривен. На закупку инсулина за счет госсубвенции предусмотрено 3,2 миллиона гривен.

Кроме того, за счет перераспределения неиспользованных средств бюджета Николаева планируется направить 10,5 миллионов дополнительно на «Николаевоблтеплоэнерго» через Департамент ЖКХ как главного распорядителя средств, 738 тысяч гривен — на покупку трех квартир для переселенцев. Уменьшено 1 миллион гривен с остатков денег на оздоровление детей, 3 миллиона гривен с Департамента ЖКХ, 1,9 миллионов гривен с департамента архитектуры, 2 миллиона гривен с департамента энергетики.

Депутаты бюджетной комиссии в свою очередь предложили не снимать деньги с объектов социальной сферы Департамента энергетики, а снять деньги с ремонта дорог, которые Департамента ЖКХ не сможет осуществить до конца года.

Однако, из-за того, что мнение депутатов разделились они так и не смогли принять решение, а после и собраться на заседание сессии. Из-за этого мэр Александр Сенкевич объявил перерыв в заседании до следующего вторника.