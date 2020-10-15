Николаевский городской голова Александр Сенкевич в очередной программе «Навчайся на хвилі» рассказал о своих студенческих годах, создании рок-группы и знакомстве с женой.

Видеоролик опубликованном на YouTube-канале Николаевского городского совета.

Александр Сенкевич – выпускник Черноморского национального университета имени Петра Могилы. В студенческие годы он вместе с другими студентами он создал рок-группу «The Naturals», которая впоследствии стала пользоваться успехом.

– Рок-группа организовывалась среди студентов. Мы создали группу, которая называлась «Натуралы» или «The Naturals», хотели быть с крутым названием. Мы обратились к Леониду Павловичу Клименко, чтобы он купил нам аппарат, микшерный пульт, что он купил через время. Подумали, раз он согласился на это, то сможет и инструменты купить. Он, конечно, отказался. Но мы просили, писали и нам музыкальный отдел выделил деньги. Мы ходили к ректору каждую неделю и напоминали о себе, что нам нужный музыкальные аппараты, - рассказал Александр Сенкевич.

По образованию Александр Сенкевич программист. По окончанию учебы, он проработал 3 года преподавателем и открыл свою IT-компанию. После чего он стал заниматься активной политической деятельностью и в 2015 году стал городским головой.

– От целей зарабатывания денег я перешел к следующему уровню. Можете называть это «миссионерством». Когда-то в одной из школ я сказал, что хотел стать мэром, чтобы удовлетворить свое тщеславие. Я хотел детям сказать правду. Многие хотят известным, чтобы их узнавали, фотографировались с ними. Когда я стал мэром, это трансформировалось в то, что я должен сделать город лучше, чем я его принял. на этом сегодня состоит моя миссия, - отметил он.

Также Александр Сенкевич рассказал о том, что в университетские годы познакомился со своей женой, которой посвятил песню о любви.

– С первого курса я начал к ней «подкатывать», а встречаться мы стали на втором. Она долго не поддавалась. На третьем курсе она по программе выехала в США, тогда в отношениях был сложный период, я написал песню «Любовь на расстоянии». Да, я страдал, - поделился мэр.

Напомним, 2 сентября Управление молодежной политики Николаевского горсовета запустило YouTube-программу «Навчайся на хвилі» об успешных выпускниках николаевских университетов.