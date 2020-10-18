Сейчас надо направлять средства на борьбу с коронавирусом, а не на прихоти президента Владимира Зеленского.

Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в эфире ток-шоу «Мир и /или Война» на телеканале Интер, комментируя инициативу проведения опроса во время местных выборов, сообщает пресс-служба политсилы.

— Если у президента есть лишние деньги, или у «Слуг народа» — направьте их на борьбу с ковидом. Петр Порошенко за время пандемии 100 миллионов гривен передал для того, чтобы закупить 167 тысяч защитных костюмов. И 200 больниц во всех регионах Украины за это благодарят и говорят о следующем. Если у Зеленского есть лишние 2 копейки, пусть обеспечит масками, — сказала Ирина Геращенко. — В том числе членов ТИК, которые пойдут на участки, будут сидеть там несколько дней, считать новые сложные бюллетени. Если у «Слуги народа» есть лишние средства, надо их направить на обеспечение антисептиками и масками, — добавила народный депутат.

Ирина Геращенко отметила, что спрашивать граждан о наказании для коррупционеров в опросе президента, который непонятно кто финансирует, — это верх манипуляции.

— Любое незаконное финансирование опрос — это уже коррупция. Безусловно, президент имеет право советоваться с народом. Для этого надо общаться с народом, а не прятаться за дверью в Конча-Заспе, за кортежами, — отметила Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что 73% украинцев дали Владимиру Зеленскому большую власть и наняли его как Слугу, чтобы он выполнял свои обязательства.

— У него есть право законодательной инициативы, и если он хочет пожизненное за коррупцию — у него есть соответствующий аппарат. У него есть законопроект, у него есть монобольшинство, которое примет законопроект о коррупции, если он будет правильным, мы проголосуем, — подчеркнула Ирина Геращенко. — Так же и по законопроекту о свободных экономических зонах. Если президент хочет такой законопроект, то пусть зарегистрирует его в парламенте. Все миллионы украинцев, которые проголосовали за Зеленского. Вы дали ему доверие, должность, Банковую, Конча-Заспу, кортеж, а он не в состоянии написать законопроект? Если не знаешь, что делать, не надо было идти в президенты, — отметила народный депутат.

Ирина Геращенко подчеркнула, что массовый опрос в условиях коронавируса на участках создаст дополнительные риски для здоровья украинцев.

— Президент может спрашивать, но речь идет о местных выборах, которые касаются тарифов, инфраструктуры, вопросов городов. Не надо все это разбавлять вопросами, которые не имеют отношения к этому. Если хотите провести опрос, то запустите его по системе «Действие» и хоть каждый день их проводите. Это государственная организация, а не интервьюеры будут проводить опросы в условиях коронавируса, когда в красной зоне половина городов, — отметила Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко сказала, что сейчас важно сделать все, чтобы выборы были безопасными.

Напомним, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что оплачивать «всенародный опрос Зеленского» будут меценаты средствами «украинского происхождения».