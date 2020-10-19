Израиль и Бахрейн во время переговоров в Манаме сегодня подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни назвал это «историческим шагом».

Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

Глава МИД Бахрейна выразил надежду на «плодотворное двустороннее сотрудничество во всех сферах» и мир в регионе, включительно с разрешением конфликта между Израилем и Палестиной.

— Палестинский вопрос должен быть решен путем прямых переговоров между двумя сторонами, чтобы достичь решения, которое удовлетворяет обе стороны и обеспечивает решение двух вопросов, в соответствии с принципами Арабской мирной инициативы и соответствующего международного права, — добавил Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами