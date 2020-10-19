Норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

Об этом пишет Корреспондент.

Гейр Тоскедал в интервью газете Vart Land сообщил, что выдвигает кандидатуры белорусских лидеров оппозиции «за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси».

Он подчеркнул «фантастическое мужество» участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет «еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы» и к тем, кто борется за «свободную и демократическую Беларусь».

Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия согласно уставу Нобелевского фонда. Гейр Тоскедал попадает в эту категорию.

Каждый год Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.

Напомним, видеосервис Netflix снимает документальный фильм о новой волне политических протестов в Беларуси, которые начались и до сих пор продолжаются после президентских выборов 9 августа.