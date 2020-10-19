Кандидаты в депутаты от партии «Слуга Народа» и участники команды Татьяны Домбровской провели встречи с жителями города. Встречи прошли в Корабельной районе, в микрорайоне Соляные и на улице Шоссейная.

Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Домбровской.

В Корабельном районе с жителями встретился кандидат в депутаты Андрей Коваленко, на улице Шоссейная обсудил с жителями проблемы на округе кандидат Евгений Воловой. А в микрорайоне Соляные прошли сразу две встречи: первая прошла на улице Школьная, на ней выступил Андрей Стахурский, вторая же встреча прошла с кандидатом в депутаты Екатериной Мирзоян.

Кандидаты обсудили с жителями стратегию развития Николаева и поговорили о своих направлениях в команде Татьяны, после чего вместе с жителями перешли к проблемным вопросам города.

Так, в Корабельном районе кандидат вместе с жителями обсудил вопрос транспорта и строительства мусороперерабатывающего завода, также Андрей рассказал на встрече своё виденье развития органов самоорганизации населения. На встрече на улице Шоссейная депутат в городской совет Евгений Воловой поговорил с жителями о состоянии ЖД вокзала, внутриквартальных проездов и о огромном количестве МАФов и рекламных бордов по всему городу.

Встречи в микрорайоне Соляные были схожи проблематикой, на встрече с Андреем Стахурским были подняты такие вопросы, как отсутствие нормальной транспортной инфраструктуры, большое количество бродячих собак, также вместе с жителями кандидат обсудил работу управляющей компании "Місто для людей". Встреча с кандидатом в депутаты Екатериной Мирзоян прошла в обсуждении транспортных проблем и внедрения ИТ технологий.

Закончив встречи, кандидаты поблагодарили всех за активную позицию в жизни города, и напомнили, что совсем скоро в Николаеве как и по всей Украине пройдут выборы, первый тур которых начнётся 25 октября.

Пресс-релиз