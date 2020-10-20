Реконструкцию спортивной школы «Надежда» в Николаеве планируют завершить в следующем году.

Как рассказал в комментарии НикВести начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока, на завершение всех работ необходимо еще порядка 18 миллионов гривен.

При этом он указал, что согласно проекту полная стоимость реконструкции здания «Надежды» составляет порядка 36 миллионов гривен и на сегодняшний день на ремонт спортшколы потрачено половину этой суммы.

— Мы надеемся, что в следующем году при нормальном финансировании мы закончим утепление боковых сторон здания спортшколы, а также тыльной стороны. Помимо этого, нужно сделать ремонт крыши маленького одноэтажного здания, которое примыкает к зданию спортшколы, и также будет проводиться капитальный ремонт системы отопления. На сегодняшний день использована половина необходимой суммы — это 18 миллионов. В целом по проекту нужно 36 миллионов. Сюда входят все работы, включая разработку проектно-сметной документации, экспертиз, авторский и технический надзор. При полном финансировании мы можем спокойно закончить «Надежду» в следующем году, - сказал Григорий Патока.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в спортшколе «Надежда» утеплили крышу, сделали систему водоотлива, утеплили цоколь и фасад, частично сделали отмостку, ремонт женского и мужского туалета, а также фасад здания.

Ранее сообщалось, что подрядная организация, занимающаяся реконструкцией спортивной школы «Надежда», приступила к замене окон на фасаде здания.

Напомним, что после того, как в Николаеве утром 24 октября 2018 года спортшколу «Надежда» затопило дождем из-за открытой на время ремонта крыши, паркет главной баскетбольной арены города дал первые трещины.

Сам начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Роман Бохин ранее заявил, что не видит ничего критичного в том, что дождь залил дорогостоящий паркет в спортшколе «Надежда», а заместитель мэра Юрий Степанец рассказал, что городской власти некому предъявлять претензии за залитую водой «Надежду».

В мэрии же Николаева заявили, что после дождя паркет «Надежды» стал только лучше. Однако из-за затопленного спорткомплекса «Надежда» баскетбольный сезон находится под угрозой срыва.

После этого стало известно, что паркет баскетбольного поля будут демонтировать, а Николаевская Могилянка решила предоставить помещение для тренировок баскетболистам, которые не могут заниматься в «Надежде» из-за проведения там ремонтных работ.

Также 5 ноября в спортивной школе «Надежда» в Николаеве начался демонтаж паркета главной баскетбольной арены города, а ремонтные работы продлили с двух месяцев до 5 месяцев - до 31 марта.

В то время у Сенкевича заявили, что к концу года планируют отремонтировать до 30% площадки крыши спортивной школы «Надежда» в Николаеве. А в Управлении капитального строительства Николаевского городского совета в настоящий момент не знают, сколько денег будет выделено из бюджета на продолжение работ в спортшколе «Надежда».

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор поднимал на сессии вопрос ремонта спортшколы «Надежда» и потребовал, чтобы чиновники мэрии отчитались о ситуации с ремонтом спорткомплекса «Надежда», который начали в прошлом году.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он не контролирует вопрос ремонта спортивной школы «Надежда», так как на сегодняшний день идет корректировка проектной документации.

Также после корректировки проекта капитального ремонта спортивной школы «Надежда» стоимость работ выросла более чем в два раза с 17,5 миллиона до 42,5 миллиона гривен.