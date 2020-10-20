В Офисе президента заявили, что удивлены некоторыми формулировками в решении Дарницкого районного суда Киева по книге Дело Василия Стуса и в то же время не сомневаются в независимости украинской судебной системы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

В аппарате президента отметили, что книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которому он был осужден.

— Считаем странным определение истца Медведчука В.В. как «персонажа (действующего лица) произведения». Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. <...> Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В.В. является участником этого процесса, — указано в заявлении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что цензура в Украине, в любых проявлениях, прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией.

— Научные исследования истории, обработка материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников, —заявили в ОП.

В ОП призвали «иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц».

Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.