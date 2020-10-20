Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич может одержать победу на выборах и переизбраться на вторую каденцию уже в первом туре.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного всеукраинской исследовательской компанией «Фонд Инновационных Проектов».

Согласно данным опроса, 54,7% николаевцев планируют принять участие в очередных местных выборах, которые пройдут 25 октября.

Отвечая на вопрос о том, кому из кандидатов на пост Николаевского городского головы они отдадут свой голов на выборах 25 октября, 48,5% респондентов назвали Александра Сенкевича, действующего мэра, который баллотируется на второй срок от партии «Пропозиция».

На втором месте с результатом в 20,6% - Владислав Чайка, на третьей позиции - Татьяна Домбровская.

Отметим, что для победы на выборах мэра в первом туре необходимо набрать 50% +1 голосов избирателей.

Социсследование проводилось методом стандартизированного интервью «face-to-face». Выборка составляет 2400 респондентов в административных границах Николаева. Выборка вероятностная двухступенчатая c квотным скринингом на последней ступени. Результаты являются репрезентативными для города Николаева по признакам пола, возраста (от 18 лет) и микрорайона проживания. Граничная статистическая погрешность выборки - не больше 2,1%. Опрос проводился 12 - 18 октября.

Ранее сообщалось, что политическая партия «Пропозиція» в Николаеве практически сравнялась в рейтинге в партией «Слуга народа» и обогнала «Оппозиционную платформу за жизнь».