Проблему своевременных выплат врачам, борющимся с эпидемией коронавируса, можно решить в кратчайшие сроки, но действующая власть на это неспособна из-за непрофессионализма и хаотичности своих действий.
Об этом заявил Городской голова Николаева 2013-2015 годов, лидер областной организации партии «За Майбутнє» Юрий Гранатуров, сообщает пресс-служба политсилы.
— Наши медики ещё с середины марта рискуют жизнью в борьбе с инфекцией, а повышенные зарплаты, страхование врачей «опаздывают» на 4-6 месяцев! Более того, из-за халатности чиновников целые категории медицинских работников, напрямую задействованных в диагностике и лечении коронавирусных пациентов, не попали в перечень тех, кому гарантированы повышенные выплаты, - сказал Юрий Гранатуров.
По словам Юрия Гранатурова, эти проблемы можно решить в кратчайшие сроки и обеспечить медикам своевременные и полноценные выплаты:
— Во-первых, и киевские власти, и власти на местах должны немедленно предоставить бухгалтерам медицинских учреждений четкие и подробные инструкции по правильному начислению и выплате положенных медикам зарплат и надбавок. При необходимости – провести обучение бухгалтеров по особенностям выплат «ковидных» денег. А во-вторых, Минздрав должен немедленно ввести в перечень профессий, по которым предусмотрены повышенные выплаты зарплат, такие категории, как сестры-хозяйки отделений, статистики, врачи-лаборанты биологи. Администрации больниц должны иметь возможность системно, вовремя и в полном объеме делать выплаты, а не тянуть время месяцами, опасаясь проверок и наказаний за возможные ошибки, - сказал Юрий Гранатуров.
Ранее сообщалось, что Юрий Гранатуров заявил, что финансовая децентрализация дает большие возможности, но некомпетентность городской власти их нивелирует.
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Проблему своевременных выплат врачам, борющимся с эпидемией коронавируса, можно решить в кратчайшие сроки, но действующая власть на это неспособна из-за непрофессионализма и хаотичности своих действий.
Об этом заявил Городской голова Николаева 2013-2015 годов, лидер областной организации партии «За Майбутнє» Юрий Гранатуров, сообщает пресс-служба политсилы.
— Наши медики ещё с середины марта рискуют жизнью в борьбе с инфекцией, а повышенные зарплаты, страхование врачей «опаздывают» на 4-6 месяцев! Более того, из-за халатности чиновников целые категории медицинских работников, напрямую задействованных в диагностике и лечении коронавирусных пациентов, не попали в перечень тех, кому гарантированы повышенные выплаты, - сказал Юрий Гранатуров.
По словам Юрия Гранатурова, эти проблемы можно решить в кратчайшие сроки и обеспечить медикам своевременные и полноценные выплаты:
— Во-первых, и киевские власти, и власти на местах должны немедленно предоставить бухгалтерам медицинских учреждений четкие и подробные инструкции по правильному начислению и выплате положенных медикам зарплат и надбавок. При необходимости – провести обучение бухгалтеров по особенностям выплат «ковидных» денег. А во-вторых, Минздрав должен немедленно ввести в перечень профессий, по которым предусмотрены повышенные выплаты зарплат, такие категории, как сестры-хозяйки отделений, статистики, врачи-лаборанты биологи. Администрации больниц должны иметь возможность системно, вовремя и в полном объеме делать выплаты, а не тянуть время месяцами, опасаясь проверок и наказаний за возможные ошибки, - сказал Юрий Гранатуров.
Ранее сообщалось, что Юрий Гранатуров заявил, что финансовая децентрализация дает большие возможности, но некомпетентность городской власти их нивелирует.