Кандидат на пост городского главы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская в рамках рабочей поездки в Киев встретилась с главой бюджетного комитета Юрием Аристовым.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет пресс-служба партии.

– Рабочая поездка в Киев продолжается, в Верховной Раде Украины я встретилась с главой бюджетного комитета Юрием Аристовым. Мы обсудили выделение средств на строительство объездной дороги в Николаеве, уже проделанную работу над проектом строительства и дальнейшие действия, - написала Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская также акцентирует на стратегической важности строительства объездной дороги в Корабельном районе. Так как, в нём находится несколько портов, в которые заезжают грузовые машины на погрузку и выгрузку, а местные жители жалуются на большое количество большегрузов, которые разрушают дорожное покрытие и соответственно портят инфраструктуру района.

Вопрос о строительстве объездной дороги также обсуждали жители на встречах с Татьяной.

– Строительство объездной дороги в Корабельном районе города Николаев стратегически важно для нашего города. В первую очередь, благодаря дороге мы сможем уменьшить нагрузку на трафик между районами и создать инфраструктуру для грузовых перевозок, которая будет включать в себя стоянки, весы для большегрузов и др. Юрий Аристов, благодарю за продуктивную встречу!, - добавила она.

Пресс-релиз