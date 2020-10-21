Кандидат в депутаты в Николаевский горсовет от партии «Слуга народа» Виталий Ким рассказал, что рассматривал возможность построить в городе базу олимпийского резерва.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 16 октября.

При этом Виталий Ким указал, что на сегодняшний день ожидаются расчеты Кабинета Министров Украины относительно целесообразности строительства такой базы в Николаеве.

— Для того, чтобы это построить — надо строить для кого-то. Вы прекрасно знаете, что я был в Радсаде и рассматривал там именно эту программу. Это было мое предложение, сделать там базу олимпийских видов спорта ввиду отсутствия базы в Крыму, временно недоступной. Однако, обратившись в профильное министерство и узнав, сколько они готовы размещать спортсменов, они, к сожалению, взяли паузу. Я могу пролоббировать этот вопрос с помощью Давида Арахамии и построить здесь базу олимпийского резерва и что с ней будет? Кто там будет тренироваться? Кто будет это финансировать?, - сказал Виталий Ким.

Виталий Ким

Напомним, в декабре 2018 года во время своего визита в Николаев Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня. При этом в июле 2019 года президент заявил, что выполнит свое обещание о строительстве спортивного дворца в Николаеве.

Ранее, в марте 2018 года в интервью в студии «НикВести» единственный в истории независимой Украины чемпион Зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане николаевец Александр Абраменко рассказал, что вынужден уезжать в Беларусь для подготовки к предстоящим соревнованиям.

В свою очередь, в январе 2017 года николаевская олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан также отметила, что Николаев нуждается в хорошем плавательном бассейне, в котором могли бы тренироваться спортсмены.