Общественник, кандидат в депутаты Николаевского горсовета от «Слуги народа» Денис Жело заявил, что кандидат в мэры от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислав Чайка и бизнесмен Алексей Пелипас многие годы зарабатывают деньги на незаконных схемах с городским имуществом.

Об этом он сказал в своем видеоролике.

— Власть уже давно напрочь срослась криминалитетом и у истоков этого бардака стоит сладкая парочка Владислав Чайка и Алексей Пелипас. Меняются партии, мэры, президенты и только Пелипас остаётся неизменным. Его фирмы при любой власти успешно осваивают бюджетные деньги. На самом деле Пелипас и Чайка — это два талантливых афериста и махинатора. Они разграбили всю городскую собственность, захватили злачные земельные участки в центре города, заполонили город ларьками и алкомаркетами. Они до сих пор в теме и в доле, а городская власть продолжает насыщать их бюджетными деньгами, — заявил Денис Жело.

По его словам, ключевое место в команде Владислава Чайки занимает Алексей Пелипас и ему якобы удалось «засунуть» в список «ОПЗЖ» около 10 своих кандидатов, а еще 5 кандидатов «засунул» местный криминалитет.

Также Денис Жело заявил, что Владислав Чайка и Алексей Пелипас заработали миллионы на продаже коммунальных помещений.

— Схема простая. Подвалы, которые предназначены для обслуживания коммуникаций многоквартирных домов, выводились на баланс своих компаний. Потом они приводили их в порядок и продавали в сотни раз дороже. Или оставляли себе для открытия алкомаркетов или разного рода наливаек, — сказал он.

По его словам, Владислав Чайка и Алексей Пелипас являются владельцами двух «бесполезных частных ЖЭКов» — «Забота» и «Центральный-1», которым принадлежат 7 помещениями в жилых домах. Он заявил, что через эти жени переписывалось бывшее коммунальное имущество на компании «Парус+» и «Бизнес-Реал».

Активист отметил, что жертвами такой схемы стали жильцы дома из ОСМД «Северная звезда-1», которым удалось отсудить свой подвал. По его словам, жильцы других домов до сих пор судятся.

Также Денис Жело заявил, что Алексей Пелипас расставляет своих людей на руководящие должности в городском совете. В качестве примера он привел назначение Александра Омельчука на должность вице-мэра.

Напомним, в феврале министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о махинациях с регистрацией компанией «Бизнес-Реал» деклараций на строительство многоэтажного дома в Николаеве.

Владислав Чайка призвал министра цифровой трансформации Михаила Федорова не называть его бандитом пока нет соответствующего решения суда.