Депутаты Николаевского областного совета не смогли собраться на заседание, на котором его глава Виктория Москаленко хотела отчитаться о своей работе за 5 лет.

Об этом стало известно сегодня, 21 октября, передает корреспондент НикВести.

Как известно, всего в повестке сессии было 13 вопросов. Самым первым стоял вопрос об отчете главы Николаевского областного совета. Помимо этого, депутаты должны были заслушать отчеты Николаевской ОГА о выполнении программы экономического и социального развития, а также программы развития автомобильных дорог.

Однако в назначенное время в сессионном зале собралось до 20 человек, что является недостаточным количеством для наличия кворума и начала работы.

В свою очередь, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко осудила своих коллег за то, что они игнорируют заседания и приступила к награждению лучших депутатов за их упорный труд в развитии Николаевщины и работе на сессиях.

— Хочу поблагодарить лучших представителей этой каденции. Это те депутаты, которые, несмотря на все политические моменты, обеспечили проведение сессий, особенно в период пандемии собирались на сессии и решали вопросы, — выступила глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

Виктория Москаленко и награжденные депутаты

Так, среди награжденных оказались депутаты: Юрий Кормышкин («Наш Край»), Александр Бондарь («Батьківщина»), Сергей Наказенко, Тахир Садридинов («Наш Край»), Сергей Черный («Батьківщина»). Не осталась без награды и глава областного совета. Распоряжением ее заместителя Тахира Садридинова, Виктория Москаленко была награждена отличием «За заслуги перед Николаевщиной» II степени.

Виктория Москаленко и Тахир Садридинов

После церемонии награждения к трибуне вышли представители депутатской группы «ОПЗЖ» Максим Невенчанный, Вадим Олабин, Оксана Солтыс, Илья Резников, Татьяна Демченко, Александр Ясинский и Дмитрий Гурничук, которые заявили, что они отказываются участвовать в «политической сессии» и покинули зал.

— Эта сессия не предназначена для того, чтобы решить насущные проблемы, тревожащие проблемы, проблемы с медициной. Вместо решения этих проблем областной совет молчит, областной совет подыгрывает ОГА, мы видим, что Виктория Москаленко собирает сессии, чтобы попиариться. Участвовать в подобных акциях мы не собираемся. Мы требуем решать проблемы нашей области, — заявил Максим Невенчанный.

Выступление депутатов из группы «ОПЗЖ»

В свою очередь Виктория Москаленко обвинила депутатов из группы «ОПЗЖ» в попытке подобными заявлениями повысить свой рейтинг, и анонсировала проведение еще нескольких заседаний, даже после проведения местных выборов, которые должны состоятся в Украине 25 октября.

— Именно «ОПЗЖ» занимается политическими акциями, они хотят такими действиями поднять свой рейтинг перед выборами, но я думаю, что избиратели у нас умные и они все поймут. Я предлагаю перенести заседание сессии и продолжить его после выборов (25 октября, — прим.). Я проверю явку и определюсь с датой. Я хочу сказать, что мы остаемся депутатами пока не будет избран новый состав президиума Николаевским областным советом. Поэтому, я прошу вас понять, что мы фактически будем проводить 2, а то и 3 рабочие сессии. Давайте настроимся на работу, не смотря на результаты выборов, — заявила Виктория Москаленко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила на 25 октября выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.