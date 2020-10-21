Артем Ильюк

Лидер Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Ильюк рассказал о своих приоритетах и принципах в работе депутатом городского совета.

Об этом Артем Ильюк рассказал в интервью НикВести.

Политик рассказал о том, какие ставит перед собой задачи на первый год работы депутатом Николаевского горсовета. Политик считает необходимым оптимизировать структуру исполнительных органов мэрии, а также учредить муниципальные надбавки к заработной плате медиков, учителей и работников сферы культуры.

— Я не хочу, чтобы на чиновников тратился 1 миллион гривен в день. Я хочу, чтобы если государство не может позаботиться о врачах, учителях – чтобы город выделял на это средства и делал муниципальные надбавки к зарплате. Я не хочу, чтобы когда я завожу деньги в Николаев, а я за время своей каденции привлек порядка 40 миллионов гривен на различные сферы (медицину, культуру, школы), когда я привожу деньги на уборочные комплексы в школы и детские сады своего округа, чтобы чиновники покупали по 1700 гривен, а продавали по 10 тысяч гривен. Это даже не кощунство, я не знаю, как это назвать. Я не понимаю, как люди после этого спят. Покупают просто какое-то фуфло в школы, а потом мы удивляемся, почему у нас дети болеют, почему распространяются вирусы. Потому что кто-то украл на каждом комплексе по 8 тысяч гривен?, - сказал Артем Ильюк.

Отвечая на вопрос журналиста о том, за какой вопрос, вынесенный на рассмотрение сессионного зала, он никогда не проголосует, Артем Ильюк ответил, что не будет участвовать ни в каких схемах, а потому не даст свой голос ни за один вопрос, где будут признаки дерибана.

— Ни за один вопрос, где есть дерибан, я не проголосую. Я всегда отвечал за свои слова и поступки. И помню, как меня очень много упрекали по «Ника-Тере», что мы в городском совете приняли решение и отдали якобы по заниженной цене им землю. Землю, которую намыло само предприятие, вложив в это деньги, развивая наш город и создавая рабочие места. Я считаю, что надо вообще отдавать бесплатно при таких условиях. А если город за это получает еще какие-то средства – вообще хорошо. Я шел на это, и при этом не был знаком ни с руководством «Ника-Теры», я шел на телевидение и объяснял свою точку зрения. А если, например, я считал, что у Анатолия Дюмина, который был моим однопартийцем, рынок стоит в нарушение всех норм – то я об этом шел и говорил, и я не давал за это голос и на фракции блокировал эти вопросы. Вот тогда, наверное, это для многих стало даже в некотором роде шоком, - сказал Артем Ильюк.

Он считает, что представители местной политической элиты ведут борьбу против него и его намерений избраться депутатом горсовета в том числе из-за того, что он придерживается своих принципов и намерен блокировать любые вопросы, где есть какие-то «схемы», как это было 10 лет назад, когда Артем Ильюк возглавлял фракцию «Партии регионов» в Николаевском горсовете.

— Сейчас, когда они увидели, что Ильюк вдруг возвращается, многих это напугало. Поэтому такое дикое противостояние и такая дикая борьба. И сейчас тех людей, которые прикрывались хорошими лозунгами, которые всю жизнь мечтали – я их хорошо знаю, мы же все живем в городе – мечтали дорваться до «корыта бюджетного», они тоже знают мой характер и тоже знают, что ни в одном вопросе, где есть какие-то схемы, Ильюк принимать участия никогда не будет и будет всячески их блокировать. Это многим, конечно же, не нравится. И, поверьте, будет очень «весело» и «горячо» некоторым в следующем городском совете, который будет, я думаю, очень неоднозначным, - сказал Артем Ильюк.

Он отметил, что для него сегодня избрание депутатом Николаевского городского совета - это определенный вызов.

— Может быть, кто-то считает, что политически я спускаюсь на другой уровень – мне всё равно. Я никогда не уважал кресла и должности, даже кресло президента или какого-либо мэра, или губернатора, начальников каких-то силовых ведомств. Я уважаю людей, я работаю с людьми. Я могу прийти на рынок, пообщаться с продавцами, с работниками, с дворниками. У меня прекрасные отношения с людьми, с которыми есть, о чем поговорить. А когда пытаются с позиции силы какого-то кресла на меня давить – со мной так не получится. Поэтому, для меня сегодня это определенный вызов. 10 лет назад, когда я попал в горсовет, то всеми силами не пропускал «хотелки» некоторых политиков. Затем в 2012 году я стал депутатом Верховной Рады, и в мое отсутствие эти политики в городском совете протащили все свои «хотелки» за один месяц. А этот городской совет – это люди с «будко-булочным мышлением». Дальше этого они ничего не видят, - сказал Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Ильюк рассказал о позиции политической партии в вопросе распределения приоритетов в работе городского совета.