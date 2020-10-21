Николаевский бизнесмен Николай Капацына, который баллотируется в депутаты горсовета от партии «Слуга народа», рассказал об истории создания городского пространства «8* причал» и планах по его дальнейшему развитию.

Об этом он рассказал в видеоролике, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Николая Капацыны напомнил, что еще 3 года назад «8* причал» был неухоженной территории речного вокзала, который он хотел превратить культурную локацию с современной архитектурой.

— Здесь был речной вокзал, который к 2017 году превратился в заброшенную территорию. Но мы с командой превратили это место в открытое городское пространство, которое называется «8* причал». Мне всегда хотелось, чтобы Николаев стал большим культурным, открытым городом. Городу не хватало подобных локаций с современной архитектурой, где можно было бы найти общение по интересам, было бы инклюзивно и безопасно. И тут все к этому располагает: берег реки, зеленая зона, обширная набережная. И самые лучшие закаты в городе, — говорит Николай Капацына.

Процесс реконструкции причала в мае 2018 года

Бизнесмен также рассказал, что вскоре все работы внутри бывшего здания речвокзала завершаться и помещение будет готово к проведению разного рода культурных мероприятий.

— Вскоре мы закончим ремонтные работы. Внутри здесь будет галерея, ивент-холл и арт-пространство. В здании будут проходить выставки, мастер-классы и лекции. То, что вдохновляет и меняет николаевцев. Место меняет человека, — отметил он.

Николай Капацына говорит, что «8* причал» меняет жителей Николаева давая им возможность для развития и расширения горизонтов.

— Я очень доволен, что «8* причал» стал прекрасной площадкой для ровной цивилизованной политической дискуссии. Оппоненты, яро бьющиеся в других местах, здесь начинают вести себя по-другому. Сегодня тут каждый сможет найти себя, реализоваться и быть успешным. То, что мы строим здесь под украинскими флагами, это та страна и тот город, который мы хотим видеть! «8* причал» меняет николаевцев, способ жизни, их интересы и приоритеты, — резюмировал Николай Капацына.

Напомним, в августе владелец судостроительного завода «Океан» Николай Капацына заявил, что будет баллотироваться в Николаевский горсовет от партии «Слуга народа».

