Кандидат в депутаты городского совета от партии «ОПЗЖ» Алексей Коваленко считает необходимым вернуть доверие николаевцев в местные органы самоуправления и установить связь между депутатским корпусом и людьми.

Об этом заявил в видеоролике, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Алексея Коваленко, депутаты должны установить связь с избирателями, чтобы те могли контролировать их работу и помогать им решать проблемы округа.

— Для начала необходимо избегать заведомо невыполнимых и оторванных от реальности обещаний. Для этого любое предложение депутата должно проходить партийный фильтр на предмет его выполнимости по ряду параметров: ресурсных, временных, финансовых. После нужно наладить двустороннюю связь. Для этого в начале каденции каждый депутат обязан сформировать инициативную группу из жителей своего округа, которые будут контролировать его эффективность и помогать в коммуникации с депутатами и власти. Один в поле не воин, — заявил Алексей Коваленко.

Напомним, кандидат в депутаты городского совета от партии «ОПЗЖ» Руслан Москаленко, создавший первый и единственный в городе каток «Гольфстрим», собирается построить в Николаеве ледовый дворец.





