В среду, 21 октября, в Николаеве в тестовом режиме запустили второй в Украине центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщают НикВести.

Отметим, что на запуск центра приехала заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан. По ее словам, центр будет открыт 9 ноября. В данный момент идет обучение персонала и подготовка к запуску.

– Что здесь может получить предприниматель? Консультации специалистов, краткие обучения, они смогут тестировать свою продукцию и собираться на них отзывы от так называемых фокус-групп, - рассказала Валерия Ионан.

Помимо этого, она отметила, что предприниматели теперь могут получить в центре профессиональные консультации по поиску систематизации бизнес-процессов, финансового менеджмента, доступа к финансам, HR, маркетинга, продаж, юридической поддержки. Также предприниматели смогут учиться по системным образовательным программам и посещать воркшопы, мастер-классы, использовать поп-ап-локацию для тестирования собственного продукта.

В частности, глава общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская заявила, что центр поможет развиваться не только действующему бизнесу, но и молодым предпринимателям.

– Поддержка бизнеса очень важна. Как предприниматель могу сказать, что к нам сегодня достаточно часто обращаются молодые предприниматели и стартаперы, которые хотят открыть бизнес, но не знают, с чего начать, как им дальше двигаться. Тот пошаговый план и действия, которые предоставит им «Дія.Бізнес», это будет эффективно и правильно. Мы сегодня дадим не просто развиваться действующему бизнесу, не только инвесторы найдут новые проекты для вложения и развития, но мы дадим и молодым предпринимателям толчок, который должен давать город. Я считаю, что для Николаева – это событие, потому что мы вместе с партнерами вторыми в Украине смогли запустить его, - сказала Татьяна Домбровская.

В свою очередь, глава правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний Анна Замазеева добавила, что Николаев стал одним из 5 городов, которые открывают «Дія.Бізнес».

– Я услышала эту идею практически два года назад. Я очень рада, что такая услуга появилась в Украине. Наконец-то Николаев попала в топ-5 городов Украины, которые открывают «Дія.Бізнес». Тут можно будет получить ответы на все вопросы относительно бизнеса. Мы рады, что Минцыфры в нас поверили, - сказала Анна Замазеева.

Центр «Дія.Бізнес» в Николаеве создан при поддержке ОО «Будущее Николаева» и Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний (ВАФК).