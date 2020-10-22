Предприниматель Хидетоши Мацукава из японского туристического города Нара разработал альтернативу пластиковым пакетам, которые можно есть. Так человек хочет спасти местных оленей, которые съедают пакеты, лежащие на улицах, и умирают.

Об этом он рассказал CNN.

Предприниматель узнал об олене, который случайно съел пластиковую сумку, найденную в парке, и после этого умер. Это стало причиной смерти по меньшей мере девяти животных в Наре, где олени являются местным символом.

Гостей и жителей города призывают не мусорить пластиковыми пакетами, так как местные олени часто ошибочно принимают их за еду. Но Мацукава решил разрешить проблему другим способом - и совместно с местным производителем бумаги создали «съедобную» бумагу для пакетов.

Новый вид бумаги с японского переводится как «оленья бумага». В ее основе - картон для упаковки молока и рисовые отруби. Как показали испытания, люди вполне безопасно могут есть пакеты с такой бумаги. А значит, говорит Мацукава, и олени тоже.

Бизнесмен профинансировал изготовление пяти тысяч «съедобных» пакетов и продал их местному храму и банкам в рамках пилотного проекта. В будущем Мацукава надеется заменить все пластиковые пакеты в городе на свои.

– Новости о смерти оленей от пластиковых пакетов создают негативный имидж - словно парк является для них кладбищем. Бумажные пакеты могут защитить не только животных, но и имидж Нары, - считает он.

Нара является древним туристическим центром Японии, а историческая часть города включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Город расположен в менее часа езды от столицы Токио. У монастырей и храмов Нары постоянно гуляют много оленей, которые считаются «посланцами богов». Они не боятся людей, а наоборот, подходят к ним, прося пищи. Поэтому животные стали символом города.