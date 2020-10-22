Сегодня, 22 октября, турецкая делегация компании LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. и Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, глава турецкой делегации Халук Байрактара отметил, что подписание данного меморандума открывает много возможностей не только для ГП «Зоря» - «Машпроект», но и для турецкой компании.

— В первую очередь, я бы хотел поблагодарить руководство «Зори» - «Машпроект» за организацию этой встречи и возможность подписать меморандум о сотрудничестве между нашими странами. Турция и Украины — это стратегические партнеры, отношения между которыми находятся сейчас на пиковом уровне. «Зоря» - «Машпроект» имеет уникальный опыт в производстве газотурбинных двигателей. Это соглашение даст нам возможность выйти открыть новые возможности и перспективы. Для «Зори» открывается много возможностей по различным направлениям: и транспортировка газа, и производство электроэнергии и все, что может реализовать компания, - сказал Халук Байрактара.

При этом, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также отметил о важности данного меморандума.

— Это, можно сказать, стратегический день, поскольку у «Зори» никогда не было никаких продуктивных отношений с Турцией. Турция самая быстроразвивающаяся страна НАТО, с точки зрения военного флота, один из лидеров в регионе и за последние 5 лет Турция сделала очень много инвестиций в военную индустрию, в том числе, и в судостроение. Вы знаете, что Николаев — город судостроителей, - сказал Давид Арахамия.

Отметим, что на подписании меморандума народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский, Артем Черноморов, Александр Пасечный, Игорь Копытин, Ирина Аллахвердиева и Давид Арахамия, а также кандидат в мэры Николаева от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская; кандидаты в депутаты Николаевского городского совета Рамиль Агабеков и Виталий Ким.

Напомним, что катарская компания QTerminals, которая победила в конкурсе на концессию порта «Ольвия», инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.