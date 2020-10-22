Бывший советник секретаря РНБО Сергей Сивохо раскритиковал нардепов «Слуги народа», которые приехали на Донбасс. Их поездку он назвал «смешной возней на линию соприкосновения за три дня до выборов».

Об этом Сергей Сивохо написал на своей странице в Facebook

— Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли. Что мешало вам заехать в то же Опытное, где вас давно ждут и куда я вас приглашал? Или хотя бы в другое село серой зоны? Или вам не интересны граждане Украины, которых вы лишили права голоса? — написал Сергей Сивохо.

Как сообщалось, на 21 октября была запланирована поездка на Донбасс 120 народных депутатов партии «Слуга народа».