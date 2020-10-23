Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли – планируется реализовать 69 проектов, в частности создать совместную лабораторию.

Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Подписанная программа рассчитана на 2021-2025 годы, она состоит из 69 проектов на общую сумму 70 миллионов долларов. Также страны хотят создать лабораторию космической науки. Подробных деталей проектов ведомство не приводит.

– Есть договоренность укреплять обмен информацией о космической деятельности двух стран и своевременно информировать друг друга о состоянии выполнения тем программы сотрудничества, решать проблемы, возникающие в процессе реализации программы с целью обеспечения ее выполнения, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что украинская и турецкая космическая промышленности углубят сотрудничество с целью создания совместных программ в космической отрасли.