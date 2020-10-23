Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская на своей странице Facebook сделала публикацию, в которой рассказывает о ходе получения кадастрового номера земли для строительства жилья для крымских татар и других переселенцев из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

— Турецкие инвестиции в Николаев.Я публиковала пост, в котором писала, что местная власть не выдаёт кадастровый номер для участка, на котором будет строиться жильё для крымских татар.Мы обратились в Госгеокадастр и 19 октября номер был присвоен участку.Мы не потеряем проект, который даст городу 250 квартир. Новый жилой комплекс позволит улучшить инфраструктуру города и сделать качественные дороги, привлечет около 7млн$ инвестиций в город Николаев, – пишет Татьяна Домбровская.

Напомним, что в конце прошлой недели, Татьяна Домбровская рассказала о бездеятельности местной власти в вопросе строительства жилья для крымских татар и переселенцев из оккупированного Крыма: «Для того чтобы начать строительство, необходимо получить кадастровый номер, который должны были выделить на заседании городского совета, но этот вопрос все никак не ставился и не ставится в повестку дня. Если в итоге городское самоуправление не проголосует, Николаев потеряет инвестиции от турецкого правительства и крымские татары лишатся возможности жить в Николаеве вместе».

Пресс-релиз

