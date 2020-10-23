Ответ на то, каким образом достичь продолжающегося мира и стабильности в Европе, сегодня есть только один - расширение границ Европейского Союза и расширение границ НАТО. Это должна быть ключевая идея объединенной миссии ЕС и США по достижению продолжающегося мира и стабильности во всей Европе и в Украине.

Такое заявление сделал глава Киевского форума по вопросам безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, открывая Специальный Киевский Форум 23 октября, сообщается на сайте Форума.

Арсений Яценюк подчеркнул, что российская военная агрессия против Украины не остановлена: «Украина борется за свою свободу. Украина борется за мир».

— Украине нужен продолжающийся мир. Мир на украинских условиях. Мир не через капитуляцию и порабощение. Не из-за примирения на российских условиях. Мир исключительно из-за того, чтобы Украина вернула свои исторические, законные и легитимные территории Донецка, Луганска и Крыма. Ради того, чтобы Украина получила настоящие, а не мнимые гарантии безопасности, как было при Будапештским меморандумоме. Мир ради того, чтобы Украина была единой, объединенной, сильной нацией, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Председатель Киевского форума по вопросам безопасности подчеркнул, что цель нынешнего Форума - это также обращение к европейским и американских партнеров.

— Считаю, что настало время, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки приняли решение о создании группы высокого уровня, которая бы имела целью завершение исторического объединения Европы. Это не что-то вроде Объединенных наций. Это объединенная миссия Америки и Европы для достижения и завершения унификации Европы, - подчеркнул он.

Арсений Яценюк выразил надежду, что такая группа появится, в том числе и после американских выборов.

— Сейчас на повестке дня должно стоять завершение исторического объединения Европы и введение всеобъемлющего и продолжающегося мира во всей Восточной Европе. Остановка российской агрессии и расширение границ свободного мира, - подчеркнул лидер Форума Арсений Яценюк.

Киевский форум по вопросам безопаснсоит — ведущее собрание по обсуждению проблем украинской и глобальной безопасности был основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.