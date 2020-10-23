Европейскому Союзу следует пересмотреть свое отношение к Востоку Европы в целом.

Об этом заявил Президент Европейской народной партии, Президент Европейского Совета в 2014-2019 годах Дональд Туск в видеообращении к участникам специального Киевского форума-2020, начатого Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

– Всем заинтересованным странам надо подать политический сигнал и гарантировать достижимость цели членства в ЕС и НАТО с четкими планами действий, - подчеркнул Дональд Туск.

Он подчеркнул, что нужно сильное демократическое лидерство Запада, и рассказал о двух возможных перспективах.

– Или Соединенные Штаты, Европейский Союз и демократии региона, среди которых и Украина, предложат продуманные подходы, как поддержать Восток Европы на трудном пути к демократии, реальной независимости и членства в Европейском проекте или же вакуум лидерства заполнит Россия, - сказал Президент ЕНП .

Он отметил, что недавно в «Financial Times» Арсений Яценюк призвал американских и европейских партнеров создать совместную миссию высокого уровня для консолидации глобальных действий в защиту свободы и демократии в Восточной Европе.

– Это - удобная идея. Я разделяю мнение, что такая миссия может выработать общее видение, как продолжить процесс исторического объединения Европы и ее освобождение от угроз авторитаризма, внешней агрессии и пренебрежения к человеческой и национальной свободы, - сказал Дональд Туск.

Он также напомнил свои слова, сказанные в выступлении перед Верховной Радой в 2019 году: «Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины».