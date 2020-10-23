Наиболее частыми нарушениями во время проведения нынешней избирательной кампании стали подкуп избирателей, а также незаконные методы агитации.

Об этом сегодня, 23 октября, в ходе пресс-конференции рассказал координатор Общественной сети «ОПОРА» в Николаевской области Дмитрий Баштовой, передает корреспондент НикВести.

По словам Дмитрия Баштового, первым наиболее частым нарушением в ходе нынешней избирательной кампании стала незаконная агитация, к которой относится размещение рекламы без исходных данных, распространение рекламной продукции в нарушение условий городского благоустройства.

Помимо этого, в «ОПОРЕ» отметили, что также ярким примером данного вида нарушений стала агитация, которую вел на рабочем месте главврач горбольницы №4, депутат Николаевского горсовета Сергеем Мотузом.

Второй вид нарушений, который выделил Дмитрий Баштовый, стал так называемый подкуп избирателей. По его словам, наблюдатели фиксировали во время проведения предвыборной кампании установку лавочек, раздачу средств индивидуальной защиты, пауэрбенков и рулеток от кандидатов и партий. Также в «ОПОРЕ» отметили случай, когда Игорь Ивануна являясь кандидатом в депутаты от партии «За майбутнє» в селе Покровка обустроил спортплощадку и провел интернет в библиотеку.

Третим видом нарушений, который зафиксировали наблюдает «ОПОРЫ» стало использование административного ресурса. В частности, примером такого нарушения является открытие скейт-парка в Центральном районе Николаева с применением рекламных материалов кандидата от «Пропозиції», главы администрации Центрального района Александра Березы, при том, что площадку открыли за деньги «Общественного бюджета».

Помимо этого, Дмитрий Баштовой отметил, что за время проведения компании в Николаевской области одной из основных проблем была работа избирательных комиссий, из-за нехватки знаний у ее членов.

Напомним, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.