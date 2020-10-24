В пятницу, 23 октября на заводе «Океан» спущено на воду сухогрузное судно DREMORA 3, типа Caspian Express, которое по заказу турецкого судовладельца прошло полную модернизацию на судоремонтном предприятии.

Об этом НикВести рассказали на предприятии.

Турецкий заказчик хотел увеличить грузовместимость судна без потери технических характеристик.

При этом, николаевское предприятие выбрали исходя из ряда причинам. В частности, потому что переоборудование таких типов сухогрузных судов на «Океане» проходит по усовершенствованному технологическому процессу: вместо 6 секцией командой для удлинения используются 2 укрупненных блока.

Кроме этого, благодаря тому, что на заводе есть мощное крановое и транспортировочное оборудование технологический процесс происходит значительно быстрее, а меньшее количество деталей позволяет сделать процесс сборки качественнее.

Также технологическая оптимизация позволяет уменьшить стоимость работ для заказчика по сравнению с другими судоремонтными предприятиями.

— Именно эти преимущества «Океана» сыграли решающую роль для турецкого судовладельца при выборе подрядчика, - отметили на предприятии.

В результате переоборудования грузовместимость судна выросла на 1339 тонн (с 3429 до 4768 тонн, при осадке 4,5 метра). Длина судна увеличилась с 90 метров до 114 метров. Общая масса вставки вместе с крышками люковых закрытий составляет 304 тонны.

Также были улучшены эксплуатационные характеристики судна.

Как отмечает главный технолог завода предприятия Иван Симутенков, судно после подобной модернизации не только сохранило все свои исходные проектные преимущества (перевозка негабаритных грузов), но в результате снижена себестоимость транспортировки генеральных грузов.

Общий объем трюмов увеличен на 2381 м3, а форма трюмов с гладкими стенами делает их удобными для размещения грузов без дополнительных операционных затрат при погрузке.

При увеличении соотношения длины к ширине судна команде специалистов удалось сохранить те же характеристики скорости и расход топлива для главных двигателей, установленных изначально.

Технологические решения, предложенные технологами «Океана», позволяют турецкому судовладельцу увеличить рентабельность перевозок на модернизированном судне на 30%, что позволяет значительно увеличить доход, и окупить инвестиции уже в первый год эксплуатации.

Принимая модернизированное судно представители турецкой стороны отметили, что модернизация в Николаеве заняла всего 140 дней, в то время как на турецких и европейских верфях этот процесс занял бы не меньше 260 дней.

Характеристики судна DREMORA 3 пр. 003RSD04/ALB03 после модернизации: длина составила 114,20 метров; ширина — 15.60 метров; высота борта — 6.80 метров; вместимость контейнеров — 191 TEU; объем балластных танков — 2370 м3.

Напомним, что николаевский бизнесмен Николай Капацына, кандидат в депутаты горсовета от партии «Слуга народа» заявил о готовности судостроительного завода «Океан» изготовить конструкции для пешеходного моста через реку Ингул.