Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика готова немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, однако при условии, что Армения прекратит огонь.

Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

По словам Ильхама Алиева, его страна вернется за стол переговоров, если Армения согласится «с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США, принципами, с которыми мы сами согласились».

— Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов, - сказал президент Азербайджана.

Напомним, с 27 сентября на границе стран, в регионе Нагорного Карабаха, возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. Страны сообщают о десятках погибших и раненых военных и гражданских.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве «Красного Креста». Однако фактически прекращения огня в Карабахе нет, стороны обвиняют друг друга в его нарушении и, как свидетельствуют заявления лидеров стран выше, боевые действия не прекращаются.

В 1988 году между армянами и азербайджанцами вспыхнул вооруженный конфликт за контроль спорными территориями, преимущественно над Нагорным Карабахом. Регион, в котором проживало много армян, в советское время был в составе Азербайджанской ССР.

В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана приняли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории. Ситуация на границе стран последний раз обострялась в июле этого года.