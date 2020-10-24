У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter.
— Согласно рекомендациям, вчера президент Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами, - написал он.
Стоит отметить, что 11 по 13 октября Дуда находился в Украине. В частности, он встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, что народный депутат Украины от «Слуги народа» Николай Тищенко заболел коронавирусом COVID-19.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter.
— Согласно рекомендациям, вчера президент Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами, - написал он.
Стоит отметить, что 11 по 13 октября Дуда находился в Украине. В частности, он встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, что народный депутат Украины от «Слуги народа» Николай Тищенко заболел коронавирусом COVID-19.