У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter.

— Согласно рекомендациям, вчера президент Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами, - написал он.

Стоит отметить, что 11 по 13 октября Дуда находился в Украине. В частности, он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что народный депутат Украины от «Слуги народа» Николай Тищенко заболел коронавирусом COVID-19.