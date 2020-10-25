Главные переговорщики Великобритании и ЕС продолжат переговоры о новом соглашении после Brexit в Лондоне до среды.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет ВВС со ссылкой на источники в британском правительстве.

Переговорщик ЕС Мишель Барнье прибыл в Великобританию в четверг, чтобы возобновить переговоры с британским коллегой Дэвидом Фростом после того, как они застопорились на прошлой неделе, но должен был вернуться домой в воскресенье.

Источники в ЕС сообщили BBC, что с четверга в Брюсселе также запланированы дополнительные переговоры.

Госсекретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что расширенные переговоры являются «очень хорошим знаком», что сделка может быть заключена.

– Но мы должны убедиться, что эта сделка работает не только для наших партнеров в Европе ... но и для Соединенного Королевства, - добавил он.

На прошлой неделе от правительства Великобритании звучали заявления о готовности к выходу вообще без соглашения, если ЕС не согласится идти на компромиссы, и что без этого дальнейшие переговоры уже не имеют смысла.

ЕС в ответ заявлял, что хочет продолжить переговоры и достичь согласия, но не любой ценой.

Напомним, Европейский союз официально уведомил Великобританию о нарушении ей соглашения о Brexit. ЕС дал стране месяц на устранение нарушений.