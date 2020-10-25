Главные переговорщики Великобритании и ЕС продолжат переговоры о новом соглашении после Brexit в Лондоне до среды.
Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет ВВС со ссылкой на источники в британском правительстве.
Переговорщик ЕС Мишель Барнье прибыл в Великобританию в четверг, чтобы возобновить переговоры с британским коллегой Дэвидом Фростом после того, как они застопорились на прошлой неделе, но должен был вернуться домой в воскресенье.
Источники в ЕС сообщили BBC, что с четверга в Брюсселе также запланированы дополнительные переговоры.
Госсекретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что расширенные переговоры являются «очень хорошим знаком», что сделка может быть заключена.
– Но мы должны убедиться, что эта сделка работает не только для наших партнеров в Европе ... но и для Соединенного Королевства, - добавил он.
На прошлой неделе от правительства Великобритании звучали заявления о готовности к выходу вообще без соглашения, если ЕС не согласится идти на компромиссы, и что без этого дальнейшие переговоры уже не имеют смысла.
ЕС в ответ заявлял, что хочет продолжить переговоры и достичь согласия, но не любой ценой.
Напомним, Европейский союз официально уведомил Великобританию о нарушении ей соглашения о Brexit. ЕС дал стране месяц на устранение нарушений.
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Главные переговорщики Великобритании и ЕС продолжат переговоры о новом соглашении после Brexit в Лондоне до среды.
Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет ВВС со ссылкой на источники в британском правительстве.
Переговорщик ЕС Мишель Барнье прибыл в Великобританию в четверг, чтобы возобновить переговоры с британским коллегой Дэвидом Фростом после того, как они застопорились на прошлой неделе, но должен был вернуться домой в воскресенье.
Источники в ЕС сообщили BBC, что с четверга в Брюсселе также запланированы дополнительные переговоры.
Госсекретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что расширенные переговоры являются «очень хорошим знаком», что сделка может быть заключена.
– Но мы должны убедиться, что эта сделка работает не только для наших партнеров в Европе ... но и для Соединенного Королевства, - добавил он.
На прошлой неделе от правительства Великобритании звучали заявления о готовности к выходу вообще без соглашения, если ЕС не согласится идти на компромиссы, и что без этого дальнейшие переговоры уже не имеют смысла.
ЕС в ответ заявлял, что хочет продолжить переговоры и достичь согласия, но не любой ценой.
Напомним, Европейский союз официально уведомил Великобританию о нарушении ей соглашения о Brexit. ЕС дал стране месяц на устранение нарушений.