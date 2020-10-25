Треть украинцев, которые пришли проголосовать на местных выборах в воскресенье, не приняли участие в опросе, инициируемом президентом Украины Владимиром Зеленским, из тех, кто принял участие в опросе, больше всего электората «Слуги народа» и меньше всего — «Европейской солидарности».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенный группой «Рейтинг» на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

Директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович рассказал, что на 69% избирательных участках, которые группа «Рейтинг» выбрала репрезентативно, опрос президента проводился, на 31% — нет.

«На вопрос о том, принимали ли участие в опросе, 67% респондентов ответили утвердительно, а 33% избирателей не принимали участие в опросе Зеленского», — рассказал Алексей Антипович.

Что касается «портрета участников опроса президента», то, как отметил он, на 63% это избиратель «Слуги народа». Электорат «Европейской солидарности» в своем большинстве — 73% респондентов — не принимал участие в опросе.

В региональном разрезе меньше всего принимал участие в опросе президента Киев — только 20% опрошенных сказали, что они приняли участие. В остальных регионах страны в основном большая часть тех, кто принял участие в опросе.

По сути вопросов среди тех, кто принял участие в выборах и в опросе, 81% поддерживает идею пожизненного заключения за коррупцию. Создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддерживают приблизительно поровну и те, кто приняли участие в опросе президента, и кто не принял.

Сокращение количества народных депутатов поддержали 95% среди тех, кто принял участие в опросе президента и 80% среди тех, кто не принимал участия в опросе.

Легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживает 70% тех, кто принял участие в опросе Зеленского и 52% тех, кто не принимал участия.

Что касается права Украины на определение гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, то 78% тех, кто приняли участие в опросе, высказались в поддержку, а среди тех, кто не принимал участие в опросе — 56%.

Опрошено было почти 9 тысяч респондентов, ошибка выборки составляет 1,4%.

Ранее сообщалось, что почти все вопросы из опроса Владимира Зеленского получили больше 50% поддержки.