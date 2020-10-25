На выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного «Савик Шустер Студией» и телеканалом «Украина-24» с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала «Украина-24» в воскресенье вечером, сообщают НикВести.

Согласно результатам исследования, за действующего мэра, прелставителя партии «Пропозиция» Александра Сенкевича проголосовали 40,78% жителей города.

На втором месте - представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка с результатом 26,7% голосов.

Кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская на третьем месте с результатом 16,8%

Что касается голосования на выборах депутатов Николаевского городского совета, то там лидирует партия «ОПЗЖ» с результатом 26,74%

На втором месте с результатом в 23,79% партия «Пропозиция».

Партия «Слуга народа» набрала 19,62%, Европейская солидарность 6,87%, Партия Шария - 5,48%, «Наш край» - 5,37%, «Миколаївці» - 4,32%, «За Майбутнє» - 3,98%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).