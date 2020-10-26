Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий народ бойкотировать французские бренды на фоне «исламофобских высказываний» президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщают Буквы со ссылкой на турецкие СМИ.

— В западных странах становится все труднее быть мусульманином и вести исламский образ жизни, — сказал президент Турции.

Отметив, что Турция рассматривает исламофобии как вопрос национальной безопасности и действует соответственно, Реджеп Эрдоган призвал Европейский Союз принять меры против этого «преступления на почве ненависти».

— Я считаю, что институты ЕС несут большую ответственность в борьбе с исламофобией. Европейский совет больше не может игнорировать исламофобии. Европейские политики должны призвать Макрона, который ведет антимусульманскую ненависть на континенте, прекратить свою политику, — отметил он.

Так, в октябре Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с «исламским сепаратизмом» во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.

Эммануэль Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

После этого Реджеп Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить психику» из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оскорбительные слова о президенте Франции.