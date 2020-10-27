Министерство внутренней безопасности США ведет подготовку к возможным беспорядкам на фоне выборов президента 3 ноября.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В частности, источник телеканала сообщил, что к возможным обострениям ситуации готовят дополнительно офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции.

Военных могут привлечь к охране федеральных зданий.

— У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость. При этом в ведомстве нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия, — заявил исполняющий обязанности заместителя министра МВБ Кен Куччинелли.

3 ноября в США пройдут очередные президентские выборы, в результате которых будет избран человек, который возглавит страну на следующие четыре года.

В 2020-м главными претендентами на кресло главы Белого дома являются республиканец Дональд Трамп, действующий руководитель государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые состоятся 3 ноября.