Во вторник, 27 октября, в посольстве Украины в Азербайджане состоялась церемония по случаю назначения почетного консула Украины в городе Шемаха.

Об этом сообщает посольство Украины.

Во время церемонии посол Украины Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в городе Шемаха Мехрали Гасымов консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функции и обязанности почетного консула.

Мехрали Гасымов — выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, частный предприниматель.

Отмечается, что открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами. Это создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических и культурных завязок между государствами.

Консульский округ почетного консула Украины в городе Шемаха будет охватывать Агдаский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы Азербайджана.

Напомним, что в столице итальянского острова Сардиния — городе Кальяри открылось почетное консульство Украины.