В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что решение об организации работы школ после каникул будет решаться руководителями учебных заведений в каждом случае отдельно. Это касается школ, в которых находятся избирательные участки.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, пишет РБК-Украина.

– Относительно принятия решения об организации обучения после 30 октября, то здесь не может быть однозначного ответа, поскольку в зависимости от эпидемической ситуации в регионе (административно-территориальной единицы) будут приниматься и соответствующие решения, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по состоянию на 27 октября в Украине на самоизоляции находятся ученики 2160 классов и в 458 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.

Напомним, ранее глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предложил ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.