В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что решение об организации работы школ после каникул будет решаться руководителями учебных заведений в каждом случае отдельно. Это касается школ, в которых находятся избирательные участки.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, пишет РБК-Украина.
– Относительно принятия решения об организации обучения после 30 октября, то здесь не может быть однозначного ответа, поскольку в зависимости от эпидемической ситуации в регионе (административно-территориальной единицы) будут приниматься и соответствующие решения, - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по состоянию на 27 октября в Украине на самоизоляции находятся ученики 2160 классов и в 458 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.
Напомним, ранее глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предложил ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.
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В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что решение об организации работы школ после каникул будет решаться руководителями учебных заведений в каждом случае отдельно. Это касается школ, в которых находятся избирательные участки.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, пишет РБК-Украина.
– Относительно принятия решения об организации обучения после 30 октября, то здесь не может быть однозначного ответа, поскольку в зависимости от эпидемической ситуации в регионе (административно-территориальной единицы) будут приниматься и соответствующие решения, - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по состоянию на 27 октября в Украине на самоизоляции находятся ученики 2160 классов и в 458 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.
Напомним, ранее глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предложил ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.