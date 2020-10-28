На сегодняшний день реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.

Об этом сказал начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров на заседании исполнительного комитета сегодня, 28 октября, пишут НикВести.

В частности, на рассмотрение исполкома был вынесен вопрос утверждения корректировки проектно-сметной документации, согласование которого, по словам Юрия Любарова, позволит продолжить реконструкцию дома культуры.

— Принятие решения обусловлено необходимостью утвердить документацию объекта и позволит палацу культуры «Молодежный» начать строительство. Это процедурный вопрос, потому что объекты стоимостью выше 120 миллионов утверждаются исполкомом? На сегодняшний день процент выполненных работ — 7%, - сказал Юрий Любаров.

При этом он также добавил, что реконструкцию данного объекта планируется провести при софинансировании из областного и государственного бюджетов.

Однако для принятия данного проекта решения не хватило голосов, в частности, воздержались два члена исполкома — Александр Садыков и Михаил Бемедин.

Директор ДК «Молодежный» Юлия Захарова указала, что данный проект решения не предусматривает выделение денег на реконструкцию и добавила, что не понимает позицию членов исполнительного комитета.

— Мы не может строить дворец культуры без этого решения. Это абсолютно процедурно. Мы не просим вас проголосовать сейчас за выделение суммы. Я не понимаю почему вы воздерживаетесь. Можно как-то понять вашу позицию? Мы строим совершенно новое учреждение и по зданию, и по внутреннему наполнению. Нам негде заниматься. На сегодняшний день 400 мест для концертного зала — это ни о чем. Я не очень понимаю позицию, потому что мы уже это сделали: мы уже развалили часть дворца, мы уже вступили в эту реконструкцию. И сейчас нам нужно утвердить просто обыкновенную бумагу и все. Мы не говорим о выделении денег, - сказала Юлия Захарова.

Напомним, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.