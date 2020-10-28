Исполком Николаевского городского совета принял решение с нового года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.

Соответствующее решение члены исполкома приняли в среду, 28 октября, передает корреспондент НикВести.

В начале заседания заместитель мэра Владимир Крыленко предложил внести в повестку дня вопрос о увеличении граничных норм выделяемых средств на питание детей. Он также отметил, что увеличение финансирования произойдет на 13%.

— Это решение необходимо для того, чтобы принять бюджет на 2021 год. Тут идет существенное повышение, где-то ориентировочно с 32% до 45%, если я не ошибаюсь. Мы на благо детей. Прошу поддержать, — сообщил Владимир Крыленко.

В итоге, члены исполкома единогласно поддержали данный вопрос.

Напомним, Управление образования Николаевского городского совета планировало потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2020 год 93,5 миллиона гривен.