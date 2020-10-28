За 9 месяцев 2020 года «МСП Ника-Тера», входящий в Group DF, уплатил более 187 миллионов гривен налогов и сборов в бюджеты разных уровней. В частности, отчисления предприятия в местный бюджет составили 43 миллионов гривен, а государственный бюджет был пополнен более чем на 143 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба порта

— Порт остается важным предприятием для экономики региона. Вопреки пандемии предприятие сохранило рабочие места, а также высокие производственные показатели. Мы продолжаем модернизацию и реализацию наших инвестиционных планов, – прокомментировал начальник порта Алим Агакишиев.

Увеличение отчислений в местный бюджет стало возможным благодаря росту фонда оплаты труда, арендных платежей и налога на землю.

Помимо выполнения своих обязательств перед государством по обеспечению поступлений в бюджеты разных уровней, «МСП Ника-Тера» уже третий год подряд инициирует ремонт дорог общего пользования, выделяя собственные финансовые средства, людей и технику для восстановления дорожной инфраструктуры Корабельного района.

Ранее пресс-служба сообщала, что порт «Ника-Тера» направил 2 млн грн на борьбу с пандемией COVID-19 в Николаевской области. Общая сумма средств, выделенных портом на благотворительную деятельность за три квартала 2020 года превысила 3 миллиона гривен.