Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах.

Об этом сообщил пресс-секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, передает ТСН.

Накануне о заболевании Анатолия Федорчука COVID-19 сообщали в партии «Наш край», от которой он баллотировался на должность мэра Борисполя.

По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Он был госпитализирован в Переяславскую больницу. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии.

Около 13:30 на странице партии «Наш край» появилась информация, что Федорчук побеждает на выборах мэра Борисполья.

Анатолий Федорчук находился в должности мэра Борисполя с 2006 года. Ему было 60 лет.

Напомним, в Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 165 человек. Больше всего смертей во Львовской области.