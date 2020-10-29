Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть не может помешать вмешательству России в выборы президента США.
Об этом сообщает Bloomberg.
— Мы не можем остановить такие страны, как Россия, от попыток вмешаться в выборы. Но мы создали системы, которые обеспечивают возможность гораздо более скорого выявления случаев, когда они предпринимают попытки, — заявил Марк Цукерберг.
Он также отметил, что только у правительства есть инструменты для борьбы с иностранным вмешательством.
Ранее сообщалось, что Facebook не исключает появления модераторов на своей платформе в связи с вероятным вмешательством иностранных субъектов в президентские выборы в США в 2020 году.
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Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть не может помешать вмешательству России в выборы президента США.
Об этом сообщает Bloomberg.
— Мы не можем остановить такие страны, как Россия, от попыток вмешаться в выборы. Но мы создали системы, которые обеспечивают возможность гораздо более скорого выявления случаев, когда они предпринимают попытки, — заявил Марк Цукерберг.
Он также отметил, что только у правительства есть инструменты для борьбы с иностранным вмешательством.
Ранее сообщалось, что Facebook не исключает появления модераторов на своей платформе в связи с вероятным вмешательством иностранных субъектов в президентские выборы в США в 2020 году.