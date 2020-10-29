Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов «пострадать» за свои высказывания в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, раскритиковавшего радикальный исламизм, и уйти с поста.

Об этом Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

— За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь! — заявил Рамзан Кадыров .

Он добавил, что не отказывается от своих слов сказанных ранее и готов их отстаивать.

— Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны, — пояснил Рамзан Кадыров.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 27 октября, что президент Франции Эммануэль Макрон «сам сейчас становится похож на террориста», а верховный муфтий Чечни назвал Макрона «террористом №1».