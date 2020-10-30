Городская избирательная комиссия Николаева приняла решения об отмене постановления Центральной районной ТИК в Николаеве о повторном пересчете бюллетеней на нескольких участках.

Соответствующее постановление ТИК Николаева приняла вчера вечером, 29 октября.

Как известно, накануне Центральный райизбирком Николаева принял решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Николаевского горсовета и городского головы на участках №№480936, 480880, 480917, 480885, 480886, 480887, 480909, 480898, 480925, 480913, 480884, 480875, 480922, 480890, 480892, 480905.

В решении горизбиркома сказано, что в мотивационной части постановления райизбиркома указана только ссылка на статью 254 Избирательного кодекса, без указания конкретного основания, определенного частью 10 статьи 254 Избирательного кодекса.

«Согласно части 15 статьи 36 Избирательного кодекса Украины решение избирательной комиссии, которое противоречит законодательству Украины или принято с превышением ее полномочий, может быть отменено избирательной комиссией высшего уровня или судом», - указывается в решении горизбиркома.

В связи с этим, городская избирательная комиссия Николаева приняла постановление об отмене решения районной ТИК о пересчете голосов. Однако, отмене подлежит пересчет не на всех 16 участках, а лишь на части из них. При этом, существует два варианта этого постановления, в котором отличаются номера этих участков, повторный подсчет которых в горизбиркоме посчитали ненужным. В первом варианте постановления указаны такие участки: 480922, 480887, 480917, 480905 и 480909. Во втором варианте документа указаны такие участки: 480925, 480922, 480887, 480917, 480905.

Постановление подписали замглавы горизбиркома Ирина Пономаренко и секретарь заседания Ирина Домарацкая.