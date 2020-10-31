В Харькове группа неизвестных препятствовала местным журналистам снимать репортаж. Нарушители оттеснили журналистов с места съемки и пытались повредить камеры и мобильные телефоны.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Происшествие произошло вчера, 30 октября, возле супермаркета по улице Шевченко, когда журналисты освещали процесс строительства дороги.

— В это время к съемочным группам подбежали около десятка парней и толчками оттеснили группу журналистов в сторону супермаркета. Журналисты показали редакционные удостоверения, сообщили об осуществлении профессиональной деятельности, но группа мужчин начала выталкивать представителей СМИ с места проведения видеосъемки, - рассказали в полиции.

Сведения об этом событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 171 УК Украины, то есть воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Сейчас полиция устанавливает причастных к совершению преступления для их дальнейшего задержания. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 24 сентября пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислава Чайки вытолкнул журналистку НикВести из кабинета городской избирательной комиссии.

Ранее 21 февраля глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник провел закрытую пресс-конференцию для представителей газет. При этом представителей других СМИ по требованию губернатора с мероприятия выгнали, закрыв дверь изнутри.

В связи с этим журналисты изданий «НикВести» и «Мой город» написали заявление в полицию с просьбой дать оценку и принять меры по отношению к чиновникам Николаевской ОГА, препятствовавшим их работе.

По данному факту следователями Центрального отдела полиции начато расследование уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование журналистской деятельности).