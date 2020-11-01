В американской компании Amazon из-за увеличения спроса на электронные продажи штат вырос до более миллиона работников.

Об этом сообщает CBS News.

Главный финансовый директор компании Брайан Олсавски заявил, что компания наняла «гораздо больше людей в результате роста потребительского спроса».

Напомним, ранее американская корпорация Amazon получила разрешение Федерального авиационного управления США на использование беспилотников для доставки грузов.



