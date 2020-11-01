В американской компании Amazon из-за увеличения спроса на электронные продажи штат вырос до более миллиона работников.
Об этом сообщает CBS News.
Главный финансовый директор компании Брайан Олсавски заявил, что компания наняла «гораздо больше людей в результате роста потребительского спроса».
Напомним, ранее американская корпорация Amazon получила разрешение Федерального авиационного управления США на использование беспилотников для доставки грузов.
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В американской компании Amazon из-за увеличения спроса на электронные продажи штат вырос до более миллиона работников.
Об этом сообщает CBS News.
Главный финансовый директор компании Брайан Олсавски заявил, что компания наняла «гораздо больше людей в результате роста потребительского спроса».
Напомним, ранее американская корпорация Amazon получила разрешение Федерального авиационного управления США на использование беспилотников для доставки грузов.